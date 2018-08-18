Kargo görüntüsünde göçmen kaçakçılığı

İzmir genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, son bir ay içerisinde 4 ayrı operasyona imza atıldı. Operasyonda, 174 yabancı uyruklu göçmen, 90 adet can yeleği, 23 şambrel, 7 adet şişirme pompası ele geçirildi.

Göçmenlerin taşındığı iki adet araca da el konuldu. El konulan araçların arasındaki kargo aracı ise dikkat çekti. Kaçakçıların, ünlü kargo firmasının aracı ile kargo süsü verip göçmenleri kaçırdığı öğrenildi.

Öte yandan, yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalanan 1'i Suriye uyruklu toplam 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden Türk vatandaşı Ş.M.(57), A.B.(56), Y.M.(39), N.Ö.(33), S.Ç.(28), E.A.(48), S.T.(34), M.B.(33), U.Ö.(21) ve Suriye uyruklu M.M.(28) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

İHA