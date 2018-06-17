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Karı koca kazada can verdi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı

17 Haziran 2018 Pazar 18:05
Karı koca kazada can verdi

Gaziantep Nurdağı karoyu Saçaklı mevkiinde Nevzat Kısacık idaresindeki 27 GF 365 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolunun Saçaklı mevkiinde karşı yönden gelen Doğan Can Karamitli yönetimindeki 31 TV 737 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücü Nevzat Kısacık ve eşi Hatice Kısacık, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada araçlarda bulunan Erhan Kısacık (30), Lütfüye Kısacık (29), Elif Nisa Kısacık, Hasan Can (56), Nahide Karaarmut (50), Mehmet Karaarmut (25) ve Suzan Karaarmut (32) yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen karı kocanın cenazeleri ise yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.
İHA

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