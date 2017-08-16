Karısının uykusunda öldürdüğü polis defnedildi

Amasya ’nın Taşova ilçesinde, karısının uyurken beylik tabancasıyla öldürdüğü polis memuru son yolculuğuna uğurlandı. Görev yaptığı Şırnak’tan memleketi Amasya’nın Taşova ilçesine izine gelen Ertuğrul Yılmaz (48), geldiği gün eşiyle tartıştı. 8 yıllık eşinin uyuduktan sonra beylik tabancasıyla kafasına ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Ertuğrul Yılmaz, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Cenazeye Yılmaz’ın yakınları ve polisler de katıldı.

Daha önce yaptığı iki evlilikten 2 çocuğu olduktan sonra 8 yıl önce evlendiği M.Y.’den de biri kız 2 çocuğu daha olan Yılmaz’ın 7 yaşındaki oğlu Yusuf ise annesinin vurduğu babasının tabutuna defalarca sarılıp öptü. O anlar ise cenazeye katılanların yüreklerini dağladı. Olayın ardından Almanya’dan gelen Ertuğrul Yılmaz’ın kardeşi Şevki Yılmaz, “Ağabeyim 25 yıllık polisti. Şırnak’tan izne gelmiş. Yorgun argın şekilde. Biraz tartışma olmuş. Karısı, yatağa yatıp uyuyunca beylik silahını alıp onu vurmuş” dedi. Tutuklanan M.Y.’nin olayın ardından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. İHA