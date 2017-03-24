Karşıdan karşıya geçen kadın TIR'ın altında kaldı

Ataşehir 'de karşıdan karşıya geçen Meral Gündoğdu isimli kadını, seyir halinde giden Selami Şahin'in kullandığı TIR ezdi. TIR altında kalan yaralı kadını vatandaşlar çıkarttı. Olayı duyar duymaz kaza yerine gelen kocası, Meral Gündoğdu'yu bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kaza, Barbaros Mahallesi Şen Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısını geçen Meral Gündoğdu'ya Selami Şahin yönetimindeki 16 KCZ 81 plakalı TIR çarptı. Kaza sonrası TIR altında kalan kadını vatandaşlar çıkardı. Yaralanan kadına ilk müdahaleyi yine vatandaşlar yaptı. Ardından olay yerine sağlık ekipleri geldi. Meral Gündoğdu'nun eşi Naci Gündoğdu da kazayı haber alır almaz olay yerine geldi. Acılı eş yerde yaralı halde yatan hayat arkadaşını bir an olsun yalnız bırakmadı. Naci Gündoğdu, eşi hastaneye götürülürken sinir krizi geçirdi. Daha sonra eşi ambulansa sedye ile taşınırken, Naci Gündoğdu yaralı kadını alnından tutarak ambulansa taşınmasına yardımcı oldu. Yaralı kadın ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayı gören bir vatandaş ise, "Tam buradaydım. TIR cipe yol vermek istedi. Kadın bu tarafa doğru girdi adam da söyleniyordu herhalde dümdüz gidince kadını altına aldı arabayı geri aldığında kadını vatandaşlar çıkardı." dedi. İHA