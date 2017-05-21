Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuk hayatını kaybetti

Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki çocuk bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetti

Bu haber kez okundu.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuk hayatını kaybetti

O anlar ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 12 Eylül Bulvarı Vakıf kavşağında meydana geldi. Koşar adımlarla yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin Ahmet’e (8), Fatih C. (25) idaresindeki 16 SBC 82 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre uzağa fırlayan çocuk kafasını taşa çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, çocuğun öldüğünü tespit etti.

Sürücü polis karakoluna teslim olurken, cumhuriyet savcısının talimatıyla çocuk Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ayrıca sürücünün geçtiği sırada trafik lambasının yeşil yandığı öğrenildi. Öte yandan, feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun koşar adımlarla karşıya geçtiği sırada bir aracın çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre ileriye fırlayan çocuk kafasını kaldırıma çarpıyor. İHA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Karşıdan Karşıya Geçmeye çalışan çocuk Hayatını Kaybetti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100