Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuk hayatını kaybetti

O anlar ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 12 Eylül Bulvarı Vakıf kavşağında meydana geldi. Koşar adımlarla yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin Ahmet’e (8), Fatih C. (25) idaresindeki 16 SBC 82 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre uzağa fırlayan çocuk kafasını taşa çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, çocuğun öldüğünü tespit etti.



Sürücü polis karakoluna teslim olurken, cumhuriyet savcısının talimatıyla çocuk Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ayrıca sürücünün geçtiği sırada trafik lambasının yeşil yandığı öğrenildi. Öte yandan, feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun koşar adımlarla karşıya geçtiği sırada bir aracın çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre ileriye fırlayan çocuk kafasını kaldırıma çarpıyor. İHA

