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‘Kart bilgileri SD kartlara aktarılıyor’

Banka ATM’sinin kart haznesine dolandırıcıların kurduğu düzeneği ortaya çıkaran Osman Kalay, düzenekten kart bilgilerinin depolandığı 2 SD kart çıktığını söyledi

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:15
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‘Kart bilgileri SD kartlara aktarılıyor’

Bolu’da bir marketin otoparkında bulunan para çekme makinelerinden birinde işlem yapan ve elektronik işiyle uğraşan Osman Kalay isimli vatandaş, işlemini yaptıktan sonra banka ATM’sinin kart okuma haznesinde bir gariplik olduğunu fark etti. Kart haznesinin normalden daha dışarıda olduğunu gören Kalay, aparatı kendine doğru çektiğinde sonradan yapıştırılmış düzenek elinde kaldı. Düzeneği inceleyen Osman Kalay, durumun bir dolandırıcılık işi olduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine haber verdi.

İşlem yaptığı kartı hemen iptal ettirdiğini ve ATM’ye dolandırıcılar tarafından eklenen aparatı polislere teslim ettiğini söyleyen Kalay, olayı şöyle anlattı. “Para çekmek için ATM’ye gittiğimde, ATM’nin kart haznesinin biraz dışarıda olduğunu fark ettim. Haznenin dışarıda olduğunu görünce inceleme gereği duydum ve içinde metal bir aksamın göründüğünü fark ettim. Düzeneğin sonradan takılıp takılmadığını anlamak için elimle oynatmaya başladım. Elimle oynatmaya başlayınca yapıştırılmış bir şey olduğunu fark ettim. Kendime doğru çekince aparat elime geldi. İçine baktığımda akü ve kartı kopyalayan sistem olduğunu gördüm. Aparatın içine kartları kopyalamak için bir sistem kurmuşlardı. Düzeneğin içinde bilgileri hafızada tutabilmek için 2 adet SD kart ve batarya vardı.” İHA

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