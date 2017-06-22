Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartal'da silahlı soygun

Kartal'da kask takarak bankaya giren soyguncuyu silahı ile güvenlik görevlisi ve veznedarı etkisiz hale getirerek yüklü miktar parayı çalıp kayıplara karıştı.

Bu haber kez okundu.

Kartal'da silahlı soygun
Kartal'da kask takarak bankaya giren soyguncuyu silahı ile güvenlik görevlisi ve veznedarı etkisiz hale getirerek yüklü miktar parayı çalıp kayıplara karıştı.'da kask takarak bankaya giren soyguncuyu silahı ile güvenlik görevlisi ve veznedarı etkisiz hale getirerek yüklü miktar parayı çalıp kayıplara karıştı. Kasklı soyguncuyu bankaya girişi ve kaçışı güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Kartal Atalar Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinde sabah saatlerinde soygun şoku yaşandı. Kask takarak bankaya gelen soyguncu ilk önce, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Daha sonra banka görevlilerine silah doğrultan soyguncu yüklü miktarda parayı çalarak, kayıplara karıştı. Polis kasklı soyguncuyu yakalamaya çalışırken, şahsın bankaya kaskıyla girişi ve bankadan paralarla kaçışı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görgü şahitleri ise, "Güvenlikçi şahsa silah doğrultuyor. Boğazına silah doğrultup etkisiz hale getirdi. Hepsi üç dakikada oldu. Aniden oldu. Sonra kaçtı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
KartalKask Takarak Bankaya Giren Soyguncu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100