Kartal sahilde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, 30 yaşlarında bir erkeğe ait ceset buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın kafasında yaralanma tespit edildi.
Şahsın neden öldüğü henüz belirlenemezken, olay yerindeki incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kartal sahilde erkek cesedi
Kartal sahilde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Deniz kenarında kayalıkların arasında bulunan erkek cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı
28 Mayıs 2017 Pazar 16:13
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Kartal sahilde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, 30 yaşlarında bir erkeğe ait ceset buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın kafasında yaralanma tespit edildi.