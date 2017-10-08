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Kask takmadı canından oldu 

Bursa'da aracıyla metronun demir bariyerlerine çarpan 29 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

08 Ekim 2017 Pazar 17:06
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Kask takmadı canından oldu 

Olay, Bursa'nın Nilüfer İlçesinde meydana geldi. Gece 02.00 sıralarında Nilüfer'den şehir merkezine giden Kadir Kayalı bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile kafa tası parçalanan Kayalı, metro istasyonunun merdivenlerine uçarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kullandığı motosiklet ise 40 metre uzaklıkta demir bariyerlere asılı şekilde durabildi. Devriye atan polisler tarafından fark edilen Kayalı için olay yerine ambulans gelirken Kayalı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kadir Kayalı'nın sosyal medya hesabında kuryelik yaptığı öğrenildi. Kayalı'dan geriye motosikleti ve çalıştığı  işyerindeki fotoğrafları kaldı.  

Anahtar Kelimeler:
BursaMetroBariyerSürücüAraç
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