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Kaskı motora takan sürücü ağır yaralandı

Denizli’de yanındaki kaskı kafasına değil de motorun benzinlik kısmına takan sürücü, geçirdiği trafik kazasında canından oluyordu

07 Eylül 2018 Cuma 17:05
Kaskı motora takan sürücü ağır yaralandı

Kafasından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olay, Kale ilçesine giriş yolu ile Denizli-Muğla karayolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ahmet B. idaresindeki 26 DB 781 plakalı motosiklet, Muğla istikametinden Denizli istikametine doğru seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki banket taşlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu. Yanında kaskı olmasına rağmen kaskını başına takmayıp motosikletin benzinlik kısmına takan motosiklet sürücüsü Bıkmaz ise savrularak başından ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Bıkmaz’ı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine götürdü.

İHA

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