Kaşla göz arasında hırsızlık

Sultanbeyli’de bir optik mağazasına gelen 2 hırsız, iş yeri sahibinin müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek kaşla göz arasında 3 dakika içerisinde 2 bin lira değerinde gözlük çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık olayı, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Mahallesi Fatih Bulvarı üzerindeki bir optik mağazasında meydana geldi. Biri şapkalı diğerinin elinde poşet olan 2 hırsız, dükkana girerek reyonlardaki gözlükleri incelemeye başladı. Zaman zaman baktığı gözlüğü eline alan hırsız, bir yandan da iş yerini sahibi kolaçan etti. İş yeri sahibinin diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen hırsızlar, kaşa göz arasında 2 bin lira değerinde 4 gözlüğü poşete attı. Dikkat çekmemek için içerideki reyonları bir süre daha gezen hırsızlar daha sonra başka müşterilerin gelmesi üzerine dışarıya çıktı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yeri sahibi başka müşterilerle ilgilendiği esnada 2 hırsız reyonlara yöneliyor. Hırsızlardan biri gözlükleri incelerken diğeri de elindeki poşetin içerine atıyor. Hırsızlar diğer reyonları gezerek dikkat dağıtmaya çalışıyor. O esnada iş yeri sahibi de diğer müşterilerle ilgileniyor. Bir süre sonra mağazaya başka müşterinin girmesi üzerine hırsızlar kaçtı.