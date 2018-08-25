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Kastamonu’daki yangın kontrol altında

Kastamonu’nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 25 hektarlık bir alan zarar gördü

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:55
Kastamonu’daki yangın kontrol altında

Kastamonu’nun Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 6 adet yangın söndürme helikopterin çalışması sonrasında kontrol altına alınabildi. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 25 hektarlık bir orman arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde bağlı Tavşanlı ve Çavuş köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle dün akşamüzeri ormanlık alanda yangın başladı. Yangın, kısar sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı sonrasında olay yerine gelen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yerleşim yerlerine kadar ilerleyen yangın, köylülerinde yardımıyla söndürüldü. İki adet helikopterin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarında havanın kararmasıyla birlikte ormanlık alanda yangın gece boyunca devam etti.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren Orman Genel Müdürlüğünden gönderilen 6 adet helikopter ile yangına müdahale edildi. Tamamen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, yerleşim yerlerini de tehdit eden herhangi olumsuz bir olayın olmadığı öğrenildi. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 25 hektarlık bir orman arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Soğutma çalışmalarıyla birlikte zarar tespit çalışmalarının da halen devam ettiği öğrenildi.
İHA

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