Katliam gibi... 16 kişi öldü

Her bayram tatilinde olduğu gibi bu Kurban Bayramı tatilinde de karayolları savaş alanına döndü, onlarca ocak söndü.

Bayramın en acı kazası Bingöl'de yaşandı. Bingöl’de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan 3'ü daha hayatını kaybetti. Böylece katliam gibi kazanın bilançosu 8 ölüye yükseldi.

Samsun'da da korkunç bir kaza vardı.

Çarşamba ilçesinde iki arabanın kafa kafaya çarpışması sonucu can pazarı yaşandı.

Kazada, otomobil sürücüsü Barış Bal ile Hasan Basri Çakır, Nurten Gökçeoğlu ve 4 aylık Ayaz Çörtük adlı bebek hayatını kaybetti.

Yaralanan 4 kişinin tedavileri devam ediyor.

Üzücü bir kaza da Uşak'tan.

Yanar ailesi Banaz ilçesindeki Kızılcasöğüt göleti mesire alanına pikniğe gidiyordu. Kayan araç gölete uçtu. Çevrede piknik yapan vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtaki 4 kişi göletten çıkarıldı.

Sürücü Ramazan Yanar ile ablası Ummahan Karacan, annesi Nazmiye Yanar ve yengesi Gönül Yanar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Adana’da Otoyolda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı, ardından yanmaya başladı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sürücü Gürsel Karaabulut'un öldüğü belirlendi.

Elazığ'daki kaza da can aldı.

İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 32 yaşındaki hemşire Aygül Kartal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.