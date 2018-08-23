Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
231.673
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8078
EURO
6.9689

Katliam gibi... 16 kişi öldü

Bayram tatilinde yaşanan trafik kazaları ne yazık ki katliamdan farksız. Son 24 saatte sadece Bingöl, Samsun ve Uşak'taki kazalarda 16 kişi can verdi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 17:20
Katliam gibi... 16 kişi öldü

Her bayram tatilinde olduğu gibi bu Kurban Bayramı tatilinde de karayolları savaş alanına döndü, onlarca ocak söndü.

Bayramın en acı kazası Bingöl'de yaşandı. Bingöl’de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Yaralılardan 3'ü daha hayatını kaybetti. Böylece katliam gibi kazanın bilançosu 8 ölüye yükseldi.

Samsun'da da korkunç bir kaza vardı.

Çarşamba ilçesinde iki arabanın kafa kafaya çarpışması sonucu can pazarı yaşandı.

Kazada, otomobil sürücüsü Barış Bal ile Hasan Basri Çakır, Nurten Gökçeoğlu ve 4 aylık Ayaz Çörtük adlı bebek hayatını kaybetti.

Yaralanan 4 kişinin tedavileri devam ediyor.

Üzücü bir kaza da Uşak'tan.

Yanar ailesi Banaz ilçesindeki Kızılcasöğüt göleti mesire alanına pikniğe gidiyordu. Kayan araç gölete uçtu.  Çevrede piknik yapan vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtaki 4 kişi göletten çıkarıldı.

Sürücü Ramazan Yanar ile ablası Ummahan Karacan, annesi Nazmiye Yanar ve yengesi Gönül Yanar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Adana’da Otoyolda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı, ardından yanmaya başladı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sürücü Gürsel Karaabulut'un öldüğü belirlendi.

Elazığ'daki kaza da can aldı.

İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 32 yaşındaki hemşire Aygül Kartal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 24.08.2018 01:26
Anahtar Kelimeler:
KazaBayram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 dükkân kül oldu
7 dükkân kül oldu
Formulaz nefes kesti
Formulaz nefes kesti
Bayramı zehir eden haber: 70 ölü, 400 yaralı
Bayramı zehir eden haber: 70 ölü, 400 yaralı
PKK'dan hain tuzak
PKK'dan hain tuzak
Akçaabat'ta korkutan yangın
Akçaabat'ta korkutan yangın
İnşaat sahasında korkunç görüntü!
İnşaat sahasında korkunç görüntü!
Kapıkule'de tır kuyruğu 15 kilometreye uzadı
Kapıkule'de tır kuyruğu 15 kilometreye uzadı
Kurban pazarlarında arife hareketliliği
Kurban pazarlarında arife hareketliliği
Doğu'da 5 ilde sağanak bekleniyor
Doğu'da 5 ilde sağanak bekleniyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim