Katliam gibi kaza; 10 ölü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, kamyonetle çarpıştı ardından uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Mustafa Uludağ’ın cenazesi için Ereğli’ye bağlı Esenyurt köyü ne gelen yakınları, Esenyurt köyünden İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı. Cenazeden dönenleri taşıyan 34 FK 5259 plakalı midibüs, Yalnızçam köyü çıkışında 67 LU 178 plakalı kamyonetle çarpıştı. Ardından Midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metreden dereye uçtu. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de ağır yaralandı.

Kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi, 112, jandarma ve polis ekipleri de katıldı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi, ilçedeki iki özel hastane ve BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu sırada kazayı duyup olay yerine gelmeye çalışan yakınları da patpat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu kaza yaptı. İkinci kazada da 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 4’ünün ağır, 5’inin ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 4’ü BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 5’i de ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kamyonetin sürücüsü de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Kazada ölen ve yaralananların kimlikleri şöyle:



Kazada Bilal Aydın (43), Mustafa Uludağ (20), İsmail Aydın (38), Rabiye Aydın (38), Kadriye Turhan, Şaban Turhan, Aygül Afacan, Zakiye Aydın, Naciye Aydın ve Şevket Turhan hayatını kaybetti.

Bayram Mekik (44), Orhan Aydın (45), Muhammet Aydın (53), Erdem Aktan (43), İsmail Uludağ (44), Durmuş Bozkurt (52), İbrahim Kemik (43) ve Ergün Ardıç (42) Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne, Gülfiye Aydın (47), Ercan Uslu, Olcay Uludağ ve Ahmet Ardıç Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Şerif Aydın Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne, Zahide Aydın (41), Ramazan Aydın (44), Özgür Uludağ (16) Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Bozkurt'un (51) ise özel hastanede tedavisi sürüyor.



'10 vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz'



Zonguldak Valisi Ali Kaban, 10 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne gelerek bilgi aldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşanan kazada bir anda 10 vatandaşı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Vali Ali Kaban, “Gerçekten içimiz yanıyor. 10 vatandaşımızı bir anda kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Geriye kalan bütün acılı yakınlarımıza baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rektörümüzle BEÜ’deki yaralılarımızı da ziyaret ettik. Şükürler olsun ki bir kısım yaralılarımız hakikaten iyi durumdalar. Diğerleri için de onlar için de gerekli bütün işlemler yapılıyor. Allah sabır versin. Acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.



Kazanın ardından etkinlikler iptal oldu

