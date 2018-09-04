Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93189
ALTIN
255.835
DOLAR
6.6774
STERLİN
8.5825
EURO
7.7318

Katliamın sır perdesi aralanıyor

Mersin'de önceki gün eşi ve 3 çocuğunu katlettikten sonra aynı silahla intihar eden şizofren babanın bir süredir ilaçlarını kullanmadığı ve çevresindekilere sürekli olarak 'ailem beni öldürecek' dediği öğrenildi

04 Eylül 2018 Salı 17:31
Katliamın sır perdesi aralanıyor

Mersin'de 5 kişinin öldüğü aile katliamıyla ilgili sır perdesi aralanıyor. Merkez Akdeniz ilçesi Gündoğu Mahallesi'nde eşi Zehra (35), çocukları Onurcan (18), Rabia (12) ve Esmanur Kaya'yı  (5) öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son veren şizofreni hastası Mehmet Kaya'nın  (42), olay gününün gecesi, ailesiyle birlikte havaların sıcak olması nedeniyle tek katlı evlerinin damına serdikleri yatakta yattıkları, katliamın ise sabaha karşı gerçekleştiği ortaya çıktı.

4 Mayıs tarihinde Toros Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden aldığı  raporunu 1 yıl uzattığı anlaşılan Mehmet Kaya'nın, henüz nereden bulduğu anlaşılamayan tabanca ile sabaha karşı önce 18 yaşındaki oğlu Onurcan'ı öldürdüğü, ardından silah sesine uyanan eşi Zehra Kaya'yı başından tek kurşunla öldürdükten sonra diğer çocuklarını yine  kafalarından vurduğu, aynı silahla da intihar ettiği anlaşıldı. Kaya'nın, oğluna 2, diğerlerine ise birer kurşun sıktığı belirtildi.

Bir süredir ilaçlarını kullanmıyordu

Rahatsızlığı nedeniyle işsiz olduğu öğrenilen Mehmet Kaya'nın, bir süredir ilaçlarını kullanmadığı ve çevresindekilere sürekli olarak, 'ailem beni öldürecek' dediği öne sürüldü. 

İddialarla ilgili olarak Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü, katliamda kullanılan tabancaya ait kriminal incelemenin ise devam ettiği bildirildi. Öte yandan, Mersin'deki ilk incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderilen  cenazelerle ilgili otopsi işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkatsizliğin sonu ölüm oldu
Dikkatsizliğin sonu ölüm oldu
Suriyeli hırsızlar yakayı ele verdi
Suriyeli hırsızlar yakayı ele verdi
Tapu memuru sahtekarlığı önledi
Tapu memuru sahtekarlığı önledi
Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Ayağına sarmaşık dolanan genç boğuldu
Ayağına sarmaşık dolanan genç boğuldu
Yaralı halde 1 saat ambulans bekledi
Yaralı halde 1 saat ambulans bekledi
Şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi can verdi
Şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi can verdi
Tamir atölyesinde feci kaza
Tamir atölyesinde feci kaza
Banka memuru yüzünden polis olamadı
Banka memuru yüzünden polis olamadı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim