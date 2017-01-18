Kavga için aracından indi canından oldu

Kaza İzmit D100 karayolu Seka Devlet Hastanesi üstgeçidi mevkiinde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Plakası alınamayan otomobiliyle seyir halinde olan Tacettin Yıldız (40), önündeki halk otobüsünü geçemeyince otobüsün önüne kırarak yol ortasında aracından indi.

Kızgın sürücü Yıldız, duraktan yolcu almak için durağa giren 41 BR 252 plakalı halk otobüsü sürücüsü Mevlüt K. (32) ile tartışmak için otobüse yöneldi. Bu sırada kendisini fark etmeyen halk otobüsü sürücünün yola çıkmak için manevra yapmasıyla Yıldız, otobüs ve arkadan hızla gelen Nihat V. İdaresindeki 41 P 3876 plakalı servis minibüsünün arasında sıkışarak hayatını kaybetti. İHA