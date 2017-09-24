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Kavgada silahlar konuştu: 1 ölü

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı

24 Eylül 2017 Pazar 16:59
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Kavgada silahlar konuştu: 1 ölü

Olay, Adıyaman'ın Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İki grup arasında kafede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kim tarafından sıkıldığı bilinmeyen silahtan çıkan kurşun Mahmut Meydan (37) ve Turgay K.’ye (27) isabet etti. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut Meydan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. Kavga sonrasında polis ekipleri hastane ve olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, silahı kullanan kişinin tespitine çalışılıyor.

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AdıyamanSilahKavgaYaralıölü
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