Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120702
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3062
EURO
4.6608

Kavşakta feci kaza 3 ÖLÜ

Bursa'da bir seyahat şirketine ait servis ile Suriyeli işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi ölürken, 32 kişi yaralandı

28 Ocak 2018 Pazar 18:39
Kavşakta feci kaza 3 ÖLÜ

Kaza, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Yenişehir-İznik yol ayrımında sabah saatlerinde meydana geldi. Bir seyahat şirketine ait olan 16 S 6820 plakalı servis ile 10 RT 895 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.

Kazanın etkisiyle araçlarda bulunanlar yola savrulurken, olay yerine kısa sürede çok sayıda 112 ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla bölgede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
BursaSuriyeliServisKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Tüfenkci'den "0850"li uyarı!
Bakan Tüfenkci'den "0850"li uyarı!
Sürpriz yumurtadan ‘mavi balina’ çıktı
Sürpriz yumurtadan ‘mavi balina’ çıktı
Ölüm emniyet şeridinde yakaladı
Ölüm emniyet şeridinde yakaladı
Koruculardan 'gönüllü askerlik' başvurusu
Koruculardan 'gönüllü askerlik' başvurusu
Azez'de sığınmacı hazırlığı
Azez'de sığınmacı hazırlığı
Durdurulan araçtan kobra zehri çıktı
Durdurulan araçtan kobra zehri çıktı
Hortum marangoz atölyesini yerle bir etti
Hortum marangoz atölyesini yerle bir etti
Havalimanında porsuk kürkü operasyonu
Havalimanında porsuk kürkü operasyonu
Bitcoin server hırsızları yakalandı
Bitcoin server hırsızları yakalandı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim