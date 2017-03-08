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Kavşakta kaza: 1 ölü

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kavşakta kaza: 1 ölü
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Erzincan-Sivas karayolu üzerinde seyreden Yaşar Keskin idaresindeki 24 DT 513 plakalı pikap, Çatalçam yolu ile Erzincan-Sivas karayolunu birbirine bağlayan kavşakta Turan Kumbar idaresindeki 44 PK 588 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak refüje savruldu. Otomobil sürücüsü Turan Kumbar sıkıştığı yerden vatandaşların müdahalesiyle kurtarılamayınca 112, AFAD, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Turan Kumbar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kumbar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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