Kayalıklara çakılan paraşütçü helikopterle kurtarıldı

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde paraşüt yaparken, kayalık alana çakılan 1 kişi, helikopterle kurtarıldı. Şarköy ilçesi Uçmakdere mevkiinde ismi öğrenilemeyen bir kişi yamaç paraşütü yaparken kaza geçirdi. Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğüne, Uçmakdere mevkiinde bir kişinin yamaç paraşütü yaparken kaza geçirdiği ve kayalıklarda sıkışmış olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine 5 kişilik AFAD ekibi, olay yerine hareket ederek vücudunda kırıklar olan yaralı şahsa ulaştır. Zor ve engebeli arazi şartlarında AFAD ve Tekirdağ İtfaiyesi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile yaralı şahıs sedyeye alınarak, yapılan değerlendirme neticesinde yaralının ve kurtarma ekibinin kaza riskinin yüksek olması nedeni ile helikopter ile tahliyesine karar verildi.
Yaralı şahıs Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığından gelen helikopter ile Tekirdağ devlet hastanesine ulaştırıldı. Hastanede tedavi edilen yaralı şahsın, vücudunda çeşitli kırıkların olduğu öğrenildi.