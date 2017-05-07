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Kayınbabasını öldürüp intihar etti

Adana'da bir kişi, ayrılma aşamasında olduğu eşinin babasını pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti

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Kayınbabasını öldürüp intihar etti

Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 11231 Sokak'ta meydana geldi. Ayrılma aşamasında olan Salim Koç'un eşi evi terk etti. Bunun üzerine damat, kayınbabası Faruk Zeki Sargındağ'ı (52) konuşmak için çağırdı. Dışarıda bir süre konuşan Koç ile Sargındağ arasında kadının eve dönme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kayınbaba kızını göndermeyeceğini söyleyince Koç, yanında bulunan pompalı tüfekle Sargındağ'ı başından vurduktan sonra aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti. Silah sesini duyanların polisi araması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Koç ve Sargındağ kurtarılamadı. Olay yerindeki tüfek ve alkol şişelerini inceleyen ekipler, soruşturma başlattı. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İHA

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Kayınbabasını öldürüp Intihar Etti
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