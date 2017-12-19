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Kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu’da 29 Kasım’da yaşanan yangın sonrasında kayıp 5 kişilik Çataloğlu ailesiyle ilgili sır perdesi aralandı. Tutuklu sanık Ali Ş., ‘Vicdan azabı çekiyorum’ diyerek 5 kişilik aileyi nasıl katlettiklerini anlattı

19 Aralık 2017 Salı 16:48
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Kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu’da merkeze bağlı Bürme Köyünde 29 Kasım’da yaşanan yangın sonrasında 5 kişilik Çataloğlu ailesine ulaşılamadı.

Kayıp aileyle ilgili Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının arama çalışmaları aralıksız devam ederken, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sır perdesi yavaş yavaş aralanmaya başladı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önceden gözaltına alınan Erkan K. ile kardeşi Ersan K. ve Erkan K.’nin kayınpederi Ali Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu sanık Ali Ş, “Vicdan azabı çekiyorum” diyerek 5 kişilik Çataloğlu ailesini nasıl katlettiklerini bir bir anlattı.

 ‘Hayvanları çalarken yakalandık’

Ali Ş., Bürme Köyü Kuzören Mahallesine hayvan hırsızlığı için gittiklerini belirterek, yanında Erkan K. ile Ersan K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin daha bulunduğunu söyledi. Hayvanları ahırdan çıkarttıkları esnada çıkan sese Fazıl Çataloğlu’nun uyandığını belirten Ali Ş., kapıya gelen Fazıl Çataloğlu’na yakalanıp paniklediklerini ve silahla vurarak öldürdüklerini itiraf etti.

Ardından çıkan arbede ve silah sesine evin diğer fertlerinin uyandığını anlatan Ali Ş. onları da silahla vurarak öldürdüklerini, son olarak evde bulunan 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'nu öldürdüklerini söyledi.

Daha sonra evleri ateşe verdiklerini de anlatan Ali Ş., Serdar Çataloğlu’nun cenazesinin evin içinde kaldığını, diğer cenazeleri çevreden buldukları torba ve çuvallara koyduklarını belirtti.

Ali Ş, cenazeleri kendilerinin yanında bulunan bir kişinin aracın arkasına koyarak attığını da itiraf etti. Ailenin traktörünü de panikle orman içine bıraktıklarını belirten Ali Ş., 4 büyükbaş hayvanı sattıklarını kaydetti.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KastamonuYangınPerdeAile
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