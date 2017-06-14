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Kayıp Beyza bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde karne almaya gittiğini söyleyerek evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan 14 yaşındaki kız bulundu.

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Kayıp Beyza bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesinde karne almaya gittiğini söyleyerek evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan 14 yaşındaki kız bulundu. Alanya'nın Konaklı Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan ve 9 Haziran'da sabah saatlerinde karne alamaya gittiğini söyleyen 14 yaşındaki Beyza Nur B.'den bir daha haber alınamadı. Aile, kızlarının akşam eve dönmemesi üzerine polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusunu değerlendiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlatarak jandarmayı da durumdan haberdar etti. Önceki akşam saatlerinde Konaklı Mahallesi’nde bir vatandaştan yardım isteyen Beyza Nur B., jandarmayı aramasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Beyza’yı alarak ailesine teslim etti.
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