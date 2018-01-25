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Kayıp polisin cesedine ulaşıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde devriye görevi sırasında denize uçan otomobilde kaybolan polis memurunun cesedi kıyıya yaklaşık 35 metre uzaklıkta bulundu. Hayatını kaybeden polis memuru evli ve iki çocuk babasıydı

25 Ocak 2018 Perşembe 17:14
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Kayıp polisin cesedine ulaşıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde devriye görevi sırasında denize uçan otomobilde kaybolan polis memurunun cesedine ulaşıldı.  Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı başpolis Ümit İmdat’ın (44) kullandığı sivil polis otomobili, önceki gece liman içinde devriye attığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak denize yuvarlandı.

Olayda Ümit İmdat denizde kaybolurken, araçta bulunan diğer polis memuru Hüsnü Ay(42) ise kendi imkanları ile denizden çıkmayı başardı.  Yaralı polis Hüsnü Ay, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayıp polisin kurtarılması için bölgeye Samsun Deniz Polisi dalgıçları sabah erken saatlerde geldi. Yapılan arama çalışması sonucu 07.00 sıralarında Ümit İmdat’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ceset, denizden çıkartılarak Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili bilgi veren Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, “Saat 07.00 sıralarında, Samsun’dan gelen deniz polisi ekiplerimizin aramaları neticesinde denizden arkadaşımızın cesedini çıkardılar.

Kıyıya yaklaşık 35 metre uzaklıkta bulundu. Adli süreç devam ediyor. Kayserili olan meslektaşımız evli ve iki çocuk babası” dedi. Fatsa Devlet Hastanesine gelen İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı, polis memuru Ümit İmdat’ın ailesine taziyede bulundu.
İHA

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OrduFatsaDevriyeOtomobilPolisCesedMemur
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