Kayıt dışı çalışan çilingirlere dikkat!

Çilingir mesleğini yapanların özel bir eğitimden geçirildikten sonra güvenilir kişilerden oluşması ve bu kişilerin ustalık belgeleri ile tanıtım kartlarının özel hologramlı olması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda özel bir çalışma yapmalıdır. Yapılacak çalışmalar sonucunda çilingirlik işini yapacak olanlar ile mesleğin önemi hazırlanacak kamu spotu ile kamuoyuna duyurulmalı. Verilecek olan ustalık belgeleri ile kimlik tanıtım kartlarının üzerinde taklit edilemeyen özel hologramlar bulunmalıdır. 17’lik maymuncuk anahtar takımı bugün internet sitelerinde önüne gelene satılıyor. Bu anahtarlar mesleği yapanlara zimmetli olarak verilmeli. En önemlisi 1 tornavida 2 tel ile kapı açan çilingirlere itibar etmeyin” dedi.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL