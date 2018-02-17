Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116511
ALTIN
162.176
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2596
EURO
4.6518

Kayıt dışı çalışan çilingirlere dikkat!

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Çilingir mesleğini yapanların özel bir eğitimden geçirildikten sonra güvenilir kişilerden oluşması ve bu kişilerin ustalık belgeleri ile tanıtım kartlarının özel hologramlı olması gerektiğini ifade etti.

17 Şubat 2018 Cumartesi 12:45
Kayıt dışı çalışan çilingirlere dikkat!

Çilingir mesleğini yapanların özel bir eğitimden geçirildikten sonra güvenilir kişilerden oluşması ve bu kişilerin ustalık belgeleri ile tanıtım kartlarının özel hologramlı olması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda özel bir çalışma yapmalıdır. Yapılacak çalışmalar sonucunda çilingirlik işini yapacak olanlar ile mesleğin önemi hazırlanacak kamu spotu ile kamuoyuna duyurulmalı. Verilecek olan ustalık belgeleri ile kimlik tanıtım kartlarının üzerinde taklit edilemeyen özel hologramlar bulunmalıdır. 17’lik maymuncuk anahtar takımı bugün internet sitelerinde önüne gelene satılıyor. Bu anahtarlar mesleği yapanlara zimmetli olarak verilmeli. En önemlisi 1 tornavida 2 tel ile kapı açan çilingirlere itibar etmeyin” dedi.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Son Güncelleme: 18.02.2018 02:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soru hırsızlarına operasyon
Soru hırsızlarına operasyon
Gebze’de feci kaza: 4 ölü
Gebze’de feci kaza: 4 ölü
Bloke ettikleri para 23.5 milyon
Bloke ettikleri para 23.5 milyon
Aranan hükümlülere şafak baskını
Aranan hükümlülere şafak baskını
Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü
Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü
Uyuşturucu sevkiyatı Şimşek’e takıldı
Uyuşturucu sevkiyatı Şimşek’e takıldı
İşyeri yakan firari yakalandı
İşyeri yakan firari yakalandı
Define avcılarına jandarma engeli
Define avcılarına jandarma engeli
Terör arananlar listesi güncellendi
Terör arananlar listesi güncellendi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim