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Kayıt yolunda feci kaza

Oğullarını üniversiteye kayıt yaptırmaya giden Elbir Ailesi kaza geçirdi

07 Eylül 2018 Cuma 17:07
Kayıt yolunda feci kaza

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile karısı öldü, üniversiteye kayıt yaptırmaya giden 19 yaşındaki çocukları ise ağır yaralandı.

Aydın’ın tanınmış ailelerinde Hüsnü Elbir’in kardeşi İsmail Elbir ve eşi Ebru Erbil hayatını kaybederken yeğeni Zorbey Elbir ağır yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Uşak-Ankara karayolunda meydana geldi.

Aydın’dan yola çıkan Zorbey Elbir (19) yönetimindeki 35 JR 564 plakalı otomobil Banaz Büyükoturak Köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Yoldan çıkan otomobil hurdaya dönerken kazada Zorbey Elbir’in annesi Ebru Elbir (45) babası İsmail Elbir (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Zorbey Elbir ise 112 Acil Servis ambulansı ile Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zorbey Elbir’in kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmak için Aydın istikametinden Ankara istikametine gittiği öğrenildi.  Acı haberi alan Erbil Ailesinin yakınları Uşak’a gitti.

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