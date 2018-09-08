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Kaynanaya hakaret boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay, boşanma davalarında emsal teşkil edecek bir karara daha imza atarak, gelin-kaynana tartışmalarına yeni boyut kazandırdı

08 Eylül 2018 Cumartesi 17:43
Kaynanaya hakaret boşanma sebebi sayıldı

Yüksek Mahkeme, kaynanaya hakaret eden gelini ağır kusurlu bulup, bunu boşanma sebebi saydı. Şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çift, 6. Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı.

Davacı kadının boşanma davasını kabul eden mahkeme, kusurlu davranışlarda bulunduğu öne sürülen kocayı tazminata mahkum etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kaynanaya hakaretin ağır kusurlu sayıldığının vurgulandığı kararda, "Davacı-karşı davalı kadının da eşine ve kayınvalidesine hakaret ettiği, eşini tehdit edip fiziksel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır.

Bu duruma göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı-karşı davalı kadın, erkeğe göre ağır kusurlu olup, ağır kusurlu eş yararına Türk Medeni Kanunu'nun 174/1-2. maddelerinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminata hükmedilemez.

O halde kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilecek yerde yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru bulunmamış, hükmün bozulması gerekmiştir" denildi. Kararla birlikte Yargıtay, kaynanaya hakareti boşanma sebebi saydı. Çorum'daki benzer bir davada da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kayınvalideye hakareti boşanma sebebi saymıştı.

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