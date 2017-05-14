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Kayseri-Ankara yolunda feci kaza: 3 ÖLÜ

Kayseri-Ankara karayolunun 30. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, bir çocuk yaralandı

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Kayseri-Ankara yolunda feci kaza: 3 ÖLÜ

Kaza, Kayseri-Ankara karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Veli Y.'nin kullandığı 35 EC 736 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Sami Ü.'nün kullandığı 16 VZ 399 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Veli Y. ile eşi Selda Y. ve 16 VZ 399 plakalı aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 35 plakalı araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.

Yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada 35 EC 736 plakalı araçta bulunan oyuncak bebek, polis arabası ve hediye paketleri yola savruldu. Araçta sıkışan sürücülerin cenazeleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Otomobiller yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kayseri-Ankara Yolunda Feci Kaza: 3 ÖLÜ
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