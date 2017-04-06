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Kayseri'de DEAŞ operasyonu

Kayseri polisinin yaptığı DEAŞ operasyonunda çatışma bölgeleri ile iltisakı bulunduğu değerlendirilen 8 Suriyeli ile 3 Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı.

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Kayseri'de DEAŞ operasyonu
Kayseri polisinin yaptığı DEAŞ operasyonunda çatışma bölgeleri ile iltisakı bulunduğu değerlendirilen 8 Suriyeli ile 3 Türk vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine ve yeni eleman kazanımlarını engellemek amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce operasyon yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyon neticesinde çatışma bölgeleri ile iltisakı olduğu değerlendirilen şüpheli Suriye uyruklu İ.S., Z.S., Y.İ., H.S., M.A.S., Q.S., L.S., Y.S. ve Türk vatandaşı S.S., E.S. ve B.E. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulduğu bildirilirken, yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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DeaşKayseri
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