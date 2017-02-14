Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Kayseri'de kontrolden çıkan minibüsün yoldan çıkarak yön levhasına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kayseri-Sivas Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana gelen kazada, A.A. (45) yönetimindeki 38 DH 416 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yön levhasının direğine çarptı. Kazada, minibüs şoförü A.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın hayatını kaybederken, minibüs içerisinde bulunan 10 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü A.A.'nın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA