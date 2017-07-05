Kayseri'de kanlı çatışma 2 ÖLÜ 15 YARALI

Kayseri ’de 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. İncesu ilçesindeki Kocaoğlan mahallesinde meydana gelen olayda, önceden husumetli 2 aile arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada, Ötebatan mahalle muhtarı Bekir Sevinç (40) ve amcası Mustafa Sevinç Olay yerinde hayatını kaybetti, kavgaya karışan her 2 aileden 15 kişi de yaralandı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, hayatını kaybeden Bekir Sevinç Ve Mustafa Sevinç'in cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Yaralanan 15 kişi de sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ayrıca, mahalleye giriş çıkışlara bir süre izin verilmedi. Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgada hayatlarını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Bu arada 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı aile kavgasında 4 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sonucunda aynı aileden Mehmet T., Mustafa T., Zeki T. ve Hasan Hüseyin T. gözaltına alındı. Yaralılardan 6'sının taburcu edildiği, 3'ü ağır 9'unun tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.