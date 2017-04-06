Küçükçekmece'de bir otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bir okulun duvarına çarparak takla attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın okulun çıkış saatinden beş dakika önce olması büyük bir facianın ucuz atlatılmasını sağladı. Olay Küçükçekmece’de meydana geldi. 10 YZ 465 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir okulun bahçe duvarına ve yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü araç içerisinden çıkarttı. Olayda hafif yaralanan sürücüye olay yerine gelen sağlık ekiplerimi müdahale etti. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, kazanın okulun çıkış saatinden beş dakika önce olması olası bir faciayı önledi. Okuldan çıkan öğrenciler ise kazayı görünce şaşkınlık yaşadı.
Kaza 5 dakika sonra olsa facia olabilirdi
Küçükçekmece'de bir otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bir okulun duvarına çarparak takla attı.
06 Nisan 2017 Perşembe 15:13
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