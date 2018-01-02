Kaza İstanbul trafiğini felç etti

Kaza sonrası Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza, sabah saatlerinde Bayrampaşa O3 bağlantı yolunda meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DR 5068 plakalı servis minibüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ali Osman Yılmaz yönetimindeki 34 JIT plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola devrilen minibüs içerisindeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşlar servis minibüsü içerisindeki yaralılara minibüsten çıkartarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sonrası O3 Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çağrılan çekicilerin yardımıyla kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.