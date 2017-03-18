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Kaza kurşunuyla can verdi

Gaziantep’te kardeşi tarafından kazayla başından vurulan kadın hastanedeki 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Kaza kurşunuyla can verdi
Olay 3 Mart 2017 tarihinde Şahinbey ilçesi, 60. Yıl Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Emine K. (38) isimli 2 çocuk annesi, kardeşi A.K. tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşunların kafasına isabet etmesi sonucu vuruldu. Kadın ağır yaralı olarak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken olayın şüphelisi olduğu öne sürülen A.K. ise polise teslim oldu.
Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Emine K. yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 15 gün yoğun bakımda kalan Emine K. yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kadının cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan Emine K.’nın, evden silahı alarak kavga etmeye giden kardeşine engel olmak isterken ateşlenen silahla vurulduğu öne sürüldü. Emine K.’nın cesedi (38) defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, kardeşi A.K. ise olay günü emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İHA
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Gaziantep Adli Tıp Kurumu
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