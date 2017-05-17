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Kaza sonrası ortalık karıştı

Hafriyat yüklü kamyona arkadan çarpan sebze yüklü kamyonetteki bir pazarcı hayatını kaybederken, kamyonette sıkışan sürücü ağır yaralandı. Kazanın ardından çıkan arbedeyi polis ekipleri biber gazı kullanıp, havaya ateş ederek durdurabildi

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Kaza sonrası ortalık karıştı
Bursa'da ölümlü kaza sonrası ortalık karıştı, polis havaya ateş etmek zorunda kaldı. Olay Bursa - İstanbul yolu Terminal önünde meydana geldi. Yasin Şık(58) idaresindeki 16 CJG 11 plakalı pazarcı kamyoneti, şehir merkezine seyir halindeyken önce 16 EV 763 plakalı bir cipe ardından önünde seyreden 73 FA 199 plakalı hafriyat yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle pazarcı kamyoneti hurdaya dönerken sürücü Yasin Şık ve yanında bulunan Tahir Şık (42) kamyonetin kabininde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve AFAD ekibi çağrıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Tahir Şık hastane yolunda hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Yasin Şık da yarım saatlik kurtarma çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Polis müdürü havaya ateş etti



Öte yandan kazada hayatını kaybeden gencin haberini alan yakınları olay yerine koştu. Tahir Şık'ın ölüm haberini alan yakınlarıyla görevli polisler arasında tartışma yaşandı. Hasta yakınları görevli bir polis memuruna vurup darp etmeye kalkışınca olay yerinde bulunan Trafik Şube Müdürü havaya 2 el ateş edip yaşanan arbedeyi engelledi. Çıkan arbedenin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığın dağıtılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Kazaya karışan hafriyat kamyonu ile cip sürücüleri de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla alakalı cumhuriyet savcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. İHA
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