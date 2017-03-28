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Kaza yapan araçtan bir kese altın çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kaza yapan minibüsten kese dolusu altın çıktı.

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Kaza yapan araçtan bir kese altın çıktı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kaza yapan minibüsten kese dolusu altın çıktı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, altınları bulan genç, keseyi jandarmaya teslim etti. Kıran mevkiine tek başına mangal yapmaya giden 48 yaşındaki İ.Y., iddiaya göre alkol aldı. Akşam saatlerinde İnegöl’deki evine dönmek üzere yola çıkan İ.Y. idaresindeki 16 KKU 27 plakalı minibüs, Cerrah mezarlığı mevkiinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs yolun sağındaki toprak yığına çarparak ters döndü. Yaralı sürücü çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kurtarma çalışmalarına katılan 23 yaşındaki Sezer Çubuk, aracın yanında kese dolusu altın buldu. Dürüst genç, altınları jandarmaya teslim etti. İçinde 41 adet küçük altın, 4 altın yüzük ile 1 adet altın bilezik bulunan kese yaralı sürücüye teslim edildi. Sürücünün evindeki altınları aracında sakladığı öğrenildi. İHA
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