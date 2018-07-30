Kaza yapan motor 213 metre sürüklendi

Kaza, 24 Haziran Pazar günü Bomonti-Beşiktaş Tüneli Dolmabahçe istikametinde meydana geldi. Bir otelde bel boy olarak çalışan Mehmet Yusuf Suay (24), akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine gitmek üzere 34 BF 9471 plakalı motosikletiyle yola koyuldu. İddiaya göre bir süre sonra tünele giren Suay, süratli bir şekilde seyir halindeyken önünde seyreden 34 EJ 3830 plakalı lüks minibüsün sürücüsü Seçkin K. (27), önündeki aracı sollamak istedi.

Ancak sinyal vermeden aniden sollama yapan sürücünün görmediği motosikletli genç minibüse çarptı. Kaza sonucu motosikletten düşerek yaklaşık 75 metre sürüklenen genç, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Motosiklet ise kaza sonrası yaklaşık 213 metre sürüklendi. Minibüs sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Genç 75 metre, motosikleti ise 213 metre sürüklendi

Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletli gencin üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin gerekli incelemeleri yapması sonrasında gencin cenazesi, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının morga yaptığı incelemeler sonucunda ise gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alan acılı ailesi Mehmet Yusuf Suay’ı, kazanın ertesi günü ikindi vakti Pendik Kurtköy Ulu Cami’de cenaze namazının kılınmasının ardından Kurtköy Mezarlığına defnetti. Kaza sonrası ve cenazede Suay’ın yakın arkadaşı Ufuk Işık, akrabaları, ailesi ve dostları gözyaşlarına boğuldu.

'Önündeki araç sinyal vermeden sollama yapmış'

Gencin yakın arkadaşı Ufuk Işık, “Bize Yusuf’un makas atarak ilerlediğini söylediler. Biz sonrasında olayın öyle olmadığını, Yusuf’un sağ şeritte ilerlerken önündeki aracı geçmek için sinyal verdiğini belirli bir süratte ilerlerken, önündeki aracın sinyal vermeden sol şeride geçtiğini ve çarpıştıklarını öğrendik.

Yaklaşık 2 saat sonra olay yerine gittiğimizde Yusuf’un cansız bedeniyle karşılaştık. Akabinde hastaneye gittik ve sabaha kadar bekledik. Sabah saatlerinde savcı hastaneye geldi ve yüzde 100 kusurlu olduğunu söyledi. Tabi biz olayın peşini bırakmadık ve bırakmayacağız” dedi.

İHA