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Kaza yapan otomobilin motoru yola savruldu

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüjü aşarak önce ağaca ardından kaldırımdaki direğe çarparak yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen aracın motoru ve aküsü yola savruldu

10 Şubat 2017 Cuma 16:23
Kaza yapan otomobilin motoru yola savruldu
Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüjü aşarak önce ağaca ardından kaldırımdaki direğe çarptıktan sonra yola savruldu. Şok geçiren sürücü hafif şekilde yaralanırken, hava yastığı patlayan aracın motoru ve aküsü yerinden koparak yola fırladı. Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Okmeydanı’ndan Kasımpaşa istikametine giden 34 BZ 7845 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Sinan Özcan, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, refüjü aşarak önce ağaca ardından kaldırımdaki direğe çarparak yola savruldu. Kaza sonucu aracın sürücüsü Özcan hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine seyir ettiği esnada vatandaşlar, şok geçiren sürücüyle konuşarak onu uyanık tutmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Motoru ve aküsü yola fırladı

Öte yandan, çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen aracın motoru ve aküsü yola savruldu. Motor parçalarının yola dağılması nedeniyle bulvar üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. 
Trafik polislerinin olay yerine gelmesinin ardından araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik akışı sağlandı. 
Aracın çarptığı ağaç ise zarar gördü. İHA
Anahtar Kelimeler:
Şişli Piyalepaşa Bulvarı
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