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Kaza yapan TIR İnegöl'ü elektriksiz bıraktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan TIR elektrik direğine çarptı. Direk devrilince 25 megavatlık ana hat enerjisiz kaldı.

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Kaza yapan TIR İnegöl'ü elektriksiz bıraktı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan TIR elektrik direğine çarptı. Direk devrilince 25 megavatlık ana hat enerjisiz kaldı. Olaya anında müdahale eden UEDAŞ ekipleri hatlardan besleyerek kesintisinin yaşandığı büyük bir bölüme enerjiyi yeniden verdi. Kaza sabaha karşı 04:00 sıralarında Ankara yolu Avarlar kavşağında meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan 33 BCJ 02 dorse plakalı TIR yol kenarındaki ana hattın bağlı olduğu direğe çarptı. Kazada şans eseri sürücü yaralanmazken, devrilen direk nedeniyle 25 megavatlık hat enerjisiz kaldı.
Olayın ardından alarm durumuna geçen UEDAŞ ekipleri kaza yerine çok sayıda ekip yönlendirdi. Kısa sürede besleme yapılarak enerji yeniden verildi ve vatandaşların mağduriyeti giderildi. UEDAŞ yetkilileri, elektrik kesintisinin kendilerinden kaynaklanmadığını kazanın ardından anında müdahale ederek en kısa sürede bölgeye yeniden enerjinin verildiğini, kesintinin yaşandığı kalan kısımlarda çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Kazanın ardından polis tahkikat başlatırken, hurdaya dönen TIR çekiciler vasıtasıyla otoparka götürüldü. İHA
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