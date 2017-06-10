Kazadan yara almadan kurtuldular

Kaza, Gaziantep Üniversite Bulvarı 'ndan Karataş'a çıkan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt geçide süratli bir şekilde giren Abdo S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce duvara çarptı, sonra da takla attı.

Olayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yapan araçta bulunan ve dayı-yeğen oldukları öğrenilen Abdo S. ve Sait S. isimli iki Suriyeli, takla atan otomobilden burunları kanamadan kurtuldu.