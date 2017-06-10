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Kazadan yara almadan kurtuldular

Gaziantep’te takla atan otomobildeki sürücü ve yanındaki kişi kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu

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Kazadan yara almadan kurtuldular
Kaza, Gaziantep Üniversite Bulvarı'ndan Karataş'a çıkan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt geçide süratli bir şekilde giren Abdo S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce duvara çarptı, sonra da takla attı.
Olayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yapan araçta bulunan ve dayı-yeğen oldukları öğrenilen Abdo S. ve Sait S. isimli iki Suriyeli, takla atan otomobilden burunları kanamadan kurtuldu.
112 acil ekiplerinin ilk kontrolü sonrası iki Suriyelinin yaralanmadıkları tespit edilirken, kazada ters dönen araç ise çekici tarafından kaldırıldı. Kapanan yol tekrar trafiğe açıldı. İHA
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Gaziantep Üniversite Bulvarı
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