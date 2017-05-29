Kazanın ardından ortalık karıştı





Eyüp ’te zincirleme kaza meydana geldi, kazanın ardından kamyon şoförleri ile onlara tepki gösteren vatandaş arasında kavga çıktı. Kaza, Eyüp Hasdal-Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan 34 JN 8978 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, hız sınırı nedeniyle aniden frene bastı. O esnada aracın arkasında seyreden Vahit Dursun idaresindeki 34 VD 9360 plakalı hafriyat kamyonu frene basarak yavaşladı. Yavaşlayan hafriyat kamyonuna Nevzat Kolancı yönetimindeki 34 BF 1575 plakalı kapalı kasa kamyonet arkadan çarptı. Kaza sonucu, şoför Kolancı’nın yanında 17 yaşındaki yeğeni Yunus Kolancı araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane ve Kemeburgaz İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda sıkışan genci çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı genç, ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan gencin sağ bacağının ve ayağının kırıldığı görüldü. Kamyonet sürücüsü, kamyon şoförü ve hafif ticari aracın sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kamyoncular ile vatandaş birbirine girdi

Kazanın ardından Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü nde çalışan bir kişi, Kemerburgaz yolunda yaşanan hafriyat kamyonu kazaları nedeniyle kamyon şoförlerine tepki gösterdi. Bunun üzerine vatandaş ile kamyoncular arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaş ile kamyoncular birbirine girdi. Çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi.

‘Ben durdum, arkamdaki bana çarptı’

Hafriyat kamyonu sürücüsü Vahit Dursun, “Yolda hız sınırı zaten 70 kilometre. EDS’ye göre geldiğimiz için hızımı 60 kilometreye kadar düşürdüm. Önümdeki aracın birden durduğunu gördüm. Ben de yavaşlayarak önümdekine yakın durdum. Arkadan gelenler galiba duramadı. Geldi bana aşırtmalı vurdu. Herhalde ya süratliydi ya da yükü fazlaydı” dedi.

Kazaya karışan kamyonet kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlar kazada hafif hasar aldı. Kaza nedeniyle duran trafik ise kısa bir süre sonra Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından kontrollü bir şekilde açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. İHA



