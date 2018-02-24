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Kazaya davetiye çıkardı

Kocaeli’de çuvallarla dolu olan aşırı yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı

24 Şubat 2018 Cumartesi 17:39
Kazaya davetiye çıkardı

Kamyonetin tehlikeli yolcuğu başka bir araçta bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüyü kaydeden sürücü, duruma tepki göstererek, kamyonet sürücüsünün diğer sürücülerin can güvenliğinin tehlikeye attığını söyledi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliçuvalKamnoyetTrafikTehlike
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