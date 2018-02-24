Kamyonetin tehlikeli yolcuğu başka bir araçta bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüyü kaydeden sürücü, duruma tepki göstererek, kamyonet sürücüsünün diğer sürücülerin can güvenliğinin tehlikeye attığını söyledi.
İHA
Kazaya davetiye çıkardı
Kocaeli’de çuvallarla dolu olan aşırı yüklü kamyonet trafikte tehlike saçtı
24 Şubat 2018 Cumartesi 17:39
Kamyonetin tehlikeli yolcuğu başka bir araçta bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüyü kaydeden sürücü, duruma tepki göstererek, kamyonet sürücüsünün diğer sürücülerin can güvenliğinin tehlikeye attığını söyledi.