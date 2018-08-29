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Kazayı görenler şaşkına döndü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşı şeride geçen otomobil, tur otobüsüyle çarpıştı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:38
Kazayı görenler şaşkına döndü

Kazada otomobil ikiye bölünürken, sürücü hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Giresun istikametine gitmekte olan Abbas Okumuş (46) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akçakale Mahallesi'nde karşı şeride geçti.

O esnada Trabzon istikametine gitmekte olan tur otobüsüne çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü. Tur otobüsü çarpışmanın etkisiyle ilk önce yol kenarında bulunan durağı girdi sonra park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada karşı şeride geçen otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, Mersin'den yola çıkan tur otobüsünde bulunan 45 kişiden 10'u yaralandı.

Kaza sonrası Karadeniz sahil yolunda uzun kuyruklar oluşurken, tur otobüsünde bulunan yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası ortadan ikiye bölünen otomobil kepçe yardımıyla yol kenarında çekilirken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 29.08.2018 18:39
Anahtar Kelimeler:
TrabzonAkçaabatKaza
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