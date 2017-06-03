Keçi tartışması kanlı bitti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde keçinin minibüsün altında kalması nedeniyle çıkan tartışmada aralarında Suriyelilerin de bulunduğu tarım işçileri otopark bekçisini, kalbinin altından bıçaklandı.

Önceki gün saat 16.50 sıralarında Manavgat’ın Sarılar Mahallesi Kapılı mevkiindeki bölgede portakal toplamadan dönen aralarında Suriyelilerin de bulunduğu bir grubu taşıyan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen minibüs, trafik yediemin otoparkı önünde otlayan keçiyi altına aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Keçinin minibüsün altından çıktığını gören otopark bekçisi Adnan Kuşçu, hızla ilerleyen minibüsün arkasından durması için seslendi. Yaklaşık 250 metre ileride duran minibüs biraz geri geldikten sonra içinde bulunan yaklaşık 25 kişi minibüsten inerek yediemin otoparkına geldi. Kuşçu’nun keçiye çarptıktan sonra neden durmadıklarını sorması üzerine bekçinin üzerine yürüyen grup ile bekçi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi ve minibüsten inenlerin kendisini darp etmesi üzerine tüfeğini alan bekçi, grubun dağılması için havaya ateş ederken, gruptan bazı kişiler bekçinin elindeki tüfeği aldı. Bu sırada gruptan bir kişi bekçiyi bıçakladı. Bekçinin bıçaklanmasının ardından tüfeği de alan grup minibüse binerek olay yerinden uzaklaşırken otoparkta iş gereği bulunan kişiler de kavgaya karıştı. Grubun ayrılmasının ardından bekçi hemen jandarmayı aradı. Kuşçu'nun yanında bulunanlar gömleğindeki kanı görünce bekçinin yaralandığını fark etti. Kuşçu, olayın ardından hastaneye giderek tedavi olurken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. İHA