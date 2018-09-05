Kediyi kurtarırken kendi ölüyordu

Olay, Bursa Osmangazi'ye bağlı Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Trafoya giren yavru kediler çıkamayınca içeride mahsur kaldı. Yavru kedileri kurtarmaya gelen hayvansever 48 yaşındaki Vildan Elçin Şenkaya ve 11 Eylül İlköğretim Okulu son sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Cüneyt Alpak, trafonun patlamasıyla ağır şekilde yaralandı. Her gün olduğu gibi o günde kedileri beslemeye gelen, Vildan Elçin Şenkaya o sırada trafonun içerisinde kedinin miyavlamasını duyup trafonun yanına gitti.

Fakat tüm çabalarına rağmen kurtaramadı. O esnada yoldan arkadaşlarıyla beraber geçen Cüneyt Alpak durumu fark edip Şenkaya'nın yanına gitti. Mahsur kalan kediyi gördükten sonra eline aldığı sopayla kediyi kurtarmaya çalışan Alpak, bir anda trafoda bulunan yüksek gerilimin etkisiyle akıma kapıldı. Trafo patlayarak Alpak ve Şenkaya'yı fırlattı. Alpak, başından ve vücudundan çıkan dumanlarla yere yığıldı. Şenkaya ise dört metre ileride beton zemine çakıldı.

O esnada orada bulunan hemşire, kalbi duran Cüneyt Alpak'a kalp masajı ve sun'i teneffüs yaparak, ölümden kurtardı. Şenkaya'nın ise düşmenin etkisiyle kolunda ve vücudunda kırıklar meydana gelerek iç organları zarar gördü. Yaralılar gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cüneyt Alpak yoğun bakıma alınırken, Şenkaya ise vücudunda oluşan kırıklar ve iç organların zedelenmesi sonucu ameliyata alındı.

Yoğun bakımdaki tedavisinden sonra odaya çıkarılan Alpak'ın vücudunda yüzde elli oranında birinci derecede yanıklar olduğu öğrenildi.

Cüneyt Alpak, "Arkadaşlarımla beraber gittiğimiz bir dernek vardı, oraya çıkıyorduk. Sonra orada ablaları gördük. Daha önce de orada ablanın köpeği ölmüş. Orada yavru bir kedi gördüm. On beş dakika uğraştım, kediyi aldım. Sonra içeriden ses geldi, bir anda ne oldu ben de anlamadım" dedi.

Olayın ardından yavru kedilerin anneleri ile beraber yine trafonun çevresinde yaşadığı görüldü. Trafoya ise, kapılarına kilit takılıp, "ölüm tehlikesi" yazılı tabelalar asıldı. Şenkaya ve Alpak ailesi, suç duyurusunda bulunarak, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için her yolu deneyeceklerini belirtti. İHA

