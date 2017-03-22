Kekik sandığı bonzai can aldı

Üsküdar ’da Ankara’dan gelen yakınlarına mangal yapan Aysel Karahan, bahçede bulduğu poşetin içerisindeki bitkiyi kekik sanıp mangalda kullanınca inanılmaz bir facia yaşandı. Mangalda hazırlanan etten yiyen 9 kişi zehirlenerek hastanelik olurken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Sarıkanarya Sokak içerisinde yaşanan olay bundan bir ay önce meydana geldi. Ev kadını Aysel Karahan, Ankara’dan gelen yakınları ile birlikte yemek yemek için evin bahçesinde mangal yaktı. Aysel Karahan bu sırada daha önceden bahçede poşet içerisinde bulduğu ve kekik sandığı bonzaiyi etin üzerine serperek terbiyeledi. Pişen etten ise Aysel Karahan’ın gelini Yeliz D. dışında herkes yedi. Mangalda pişen etten yiyen Aysel Karahan, Cuma Karahan, Sare S., Erhan Dağlı, Hatice A., Serdar A., Nevzat A., Aysel A., Gürhan D. ve enişte Bayram Aktan zehirlenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören 9 yaralı kısa sürede çıkarken, enişte Bayram Aktan yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti.

‘Mangaldan sonra hepimiz zehirlendik’

Yaşanan olayı anlatan Aysel Karahan’ın eşi Cuma Karahan, “Komşular kurutmuşlar güzelce bir kekik dedi, para ile niye alalım dedi. Onu almış eve götürmüş, ben attı sandım. Evde bulunan kekiğin içerisine katmış. Pazar günü de mangal tavuğu hazırlanırken, onun içerisine koyuyor. Mangal yapıp yedikten sonra hepimiz zehirlendik. 10 kişiydik” dedi.

Cuma Karahan, “İlk yaşlı bir kaynanam var o etkilendi. Önce 'ben uyuyacağım' dedi. Benim baldızım var, rahmetlinin eşi, o da rahatsızlandı. Annesine üzüldü ondan oldu dedik. Dışarıya çıkardık, konuşturuyorduk Erhan Dağlı var, 'bana da bir şey oldu' dedi. Derken ben de kötüleştim. Ben kötüleşince hemen oğlumu aradım, durumu anlattım. Oğlum hemen ambulansı arıyor ve ambulanslar geldikten sonra hastaneye gittik. Olay sonucunda bacanağım vefat etti. Doktorların verdiği raporda bacanağım kalp krizinden öldüğü belirtildi. Uyuşturucu dan sonra ayılıyor. Birkaç gün geçtikten sonra kalp krizi geçiriyor” diyerek, o gün yaşadıklarını anlattı.

Cuma Karahan, zehirlendikleri kekiğin polis tarafından incelendiğini ve hastanede yapılan incelemede ise kekiğin içerisinden bonzainin tespit edildiğini söyledi. Aysel Karahan’ın komşuları da yaşanan olaydan dolayı yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, zehirlenme olayının o gün yenilen mangaldan kaynaklandığını ifade ettiler. İHA

Polis soruşturma başlattı