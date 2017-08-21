Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Harmankaya Köyünde önceki gece çıkan yangında 11 ev yandı. Harmankaya Köyünde gece kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yakınlardaki ev ile ahırlara sıçradı. Köylülerin müdahalesine rağmen söndürülemeyen yangın, Kemaliye, İliç ve Divriği belediyeleri itfaiye araçları ile Erzincan Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında, 11 ev ile altlarındaki ahırlar kullanılamaz hale geldi. Bu arada yangının söndürülmesinin ardından köyde Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından evleri yanan vatandaşların barınabileceği 11 adet çadır kuruldu. Öte yandan Kızılay tarafından ise köy sakinlerine gıda yardımı yapılıyor.
Kemaliye’de 11 ev yandı
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Harmankaya Köyünde önceki gece çıkan yangında 11 ev yandı
21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:09
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