Kene Çorum'da can aldı

Yaşlı adamın cenazesi, köyünde toprağa verildi. Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyünde yaşayan 76 yaşındaki Yaşar Güngör, 5 gün önce rahatsızlanarak Çorum Devlet Hastanesine başvurdu. Burada tedavi altına alınan Güngör, yapılan tetkikler sonucunda KKKA hastası olduğu belirlendi. Yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güngör'ün cenazesi, Çampınar köyünde toprağa verildi.