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Kerkük'te çatışma

Iraklı Şii milisler ve Peşmerge güçleri yaptıkları açıklamada Kerkük çevresinde iki grup arasında gece boyunca çatışmaların yaşandığını belirtti

14 Ekim 2017 Cumartesi 16:36
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Kerkük'te çatışma

Taraflar, bölgede son dönemde yükselen tansiyonun çatışmaya dönüşmesinden birbirlerini sorumlu tuttu.

Irak ordusunun, Kerkük'e operasyon başlattığı yönünde haberler yayınlamış, ordu ise bu haberleri yalanlamıştı. Ordunun basın biriminin Facebook sayfasından yaptığı açıklamada "Birliklerimiz hâlâ özgürleştirilen bölgeleri inceliyor ve temizliyor.

Kamuoyunda kafa karışıklığına yol açan basın kuruluşlarını uyarıyoruz. Herkesi resmi kaynaklardan gelen bilgileri kullanmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Kerkük, Irak'taki merkezi yönetim ile Bölgesel Barzani yönetimi arasındaki tartışmalı bölgelerden. Kerkük'ün güneyinde Türkmen, Kürt ve Arapların birlikte yaşadığı Tuzhurmatu'da Şii milisler ile Kürt Peşmerge güçlerinin karşı karşıya geldiği bildirildi.

Kohnavard, Kerkük'te artan gerilimin Tuzhurmatu'da da tansiyonu yükseltebileceğini belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
IrakKerkükGeceGrupPeşmerge
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