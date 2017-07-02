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Keşif yapan kadın terörist yakalandı

Mardin’in Dargeçit ilçesinde, ilçe kaymakamı ve belediye başkanvekili ile AK Parti'li yöneticilere yönelik eylem için keşif yaptığı belirlenen kadın terörist yakalandı

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Keşif yapan kadın terörist yakalandı
Mardin’in Dargeçit ilçesinde, ilçe kaymakamı ve belediye başkanvekili ile AK Parti'li yöneticilere yönelik eylem için keşif yaptığı belirlenen kadın terörist yakalandı. Dargeçit ilçesinde kadın teröristin eylem için keşif yaptığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı, önceki gün saat 21.45 sıralarında, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte, merkez Tepebaşı Mahallesi Seher Sokak’a operasyon düzenledi. Operasyonda, kadın terörist kıskıvrak yakalandı. İfadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen “Rozerin” kod adlı teröristin, ilçe kaymakamı ve belediye başkanvekili ile AK Parti'li yöneticilere yönelik yaklaşık bir yıldır eylem için keşif yaptığı öğrenildi. İHA
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